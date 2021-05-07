رامز عقله طار.. نسرين طافش تنهار في كبسولة «الهوب دروب»

انهارت الفنانة السورية نسرين طافش، خلال لعبة كبسولة الـ«هوب دروب»، ودخلت في نوبة صراخ وذلك أثناء استضافتها في برنامج «رامز عقله طار» الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة «MBC مصر» الفضائية.

وأقنع صناع البرنامج، الفنانة السورية، بأن عطلا فنيا حدث في الكبسولة التي يستقلونها، وحاول رامز جلال، الذي كان متخفيا في شخصية «بهجان» ويجلس إلى جوارها مضايقتها، بسكب الماء عليها، ورش غاز إطفاء الحريق على وجهها.

الضيفة تطلب النزول

وبدأت الفنانة السورية في الصراخ، وقالت لهم: «بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بشرفك بجد بدي انزل»، فطلب صناع البرنامج من ضيفتهم القفز من ارتفاع 13 مترا إلى حمام سباحة أسفل الكبسولة التي يستقلونها، إلا أنها رفضت القفز واستمرت في الصراخ.

ووقعت الفنانة السورية نسرين طافش، ضحية لبرنامج المقالب «رامز عقله طار»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، حيث استقبلها رامز جلالن بمقدمة ساخرة، وقال عنها: «حصلت لنا فجأة.. إنتي مين يا أبلة ومين حدفك علينا.. هي الشهرة بقت مستباحة للدرجة دي؟ النهاردة هنكسر مناخيرك، وهنمدك على رجليكي».

ويستضيف رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، عددا كبيرا من الفنانين والرياضيين، منهم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، ورمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنان محمد هنيدي وأحمد حلمي.

نسرين طافش

يذكر أنّ الفنانة نسرين طافش، هي ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008. بدأت التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار)، أيضًا لها العديد من المسرحيات مثل (العرس، التيه، كذا انقلاب).