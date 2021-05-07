رامز عقله طار.. بكاء نسرين طافش بعد اكتشاف المقلب

دخلت الفنانة السورية نسرين طافش، في نوبة بكاء بعد اكتشافها أنها وقعت ضحية لبرنامج المقالب «رامز عقله طار» الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة «MBC مصر» الفضائية.

جاء ذلك بعد أن أجبر صناع البرنامج، الفنانة السورية نسرين طافش، على القفز من كبسولة الـ«هوب دروب»، على ارتفاع 13 مترا، إلى حمام سباحة، ثم قفز بعدها رامز جلال، وكشف لها عن شخصيته فدخلت في نوبة بكاء.

ووقعت الفنانة السورية نسرين طافش، ضحية لبرنامج المقالب «رامز عقله طار»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، حيث استقبلها رامز جلالن بمقدمة ساخرة، وقال عنها: «حصلت لنا فجأة.. إنتي مين يا أبلة ومين حدفك علينا.. هي الشهرة بقت مستباحة للدرجة دي؟ النهاردة هنكسر مناخيرك، وهنمدك على رجليكي».

ويستضيف رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، عددا كبيرا من الفنانين والرياضيين، منهم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، ورمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنانين محمد هنيدي وأحمد حلمي.

نسرين طافش

يذكر أنّ الفنانة نسرين طافش، هي ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008. بدأت التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار)، أيضًا لها العديد من المسرحيات مثل (العرس، التيه، كذا انقلاب).