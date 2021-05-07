الإعلامية عائشة عثمان ضيفة شرف «فارس بلا جواز»: انتظروا مفاجأة قريبا

خاضت الإعلامية عائشة عثمان، أولى تجاربها الدرامية في السباق الرمضاني، من خلال ظهورها «ضيفة شرف» في أحداث الحلقات 22 و23 و24 من مسلسل «فارس بلا جواز».

وحول مشاركتها في العمل كأول تجربة درامية لها، وسر غيابها عن تقديم البرامج هذا العام، وتشبيهها بالعروسة الشهيرة «باربي»، ننشر 12 تصريح لها.

1- المشاركة كانت بترشيح من كاتب العمل فداء الشندويلي، وتجمعني به صداقة قوية، وهو أحد كبار الكتاب فى مصر والوطن العربي، وأعماله حققت نجاح كبير مع كافة النجوم الذين عمل معهم، وكنت أتابع أعماله السابقة ومعجبه جدا بها.

2 - لم أقدم برنامجا هذا العام، لأنني قررت الاتجاه للدراما والسينما خلال هذه الفترة، وهناك مفاجأة جديدة وقريبة جدا أجهز لها وسأعلن عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

3 - بعد نجاح «عايشة شو» لدي مشروع لبرنامج جديد، ولكنه مؤجل في الوقت الحالي، وطبيعة البرنامج نفسها ستكون مختلفة تماما فى الفكرة والمضمون عن جميع برامجي السابقة.

4 - التمثيل كان طموحي من فترة طويلة، ولكنه كان مشروعا مؤجلا لعدة أسباب أهمها الزاج والحمل والبيت والأولاد، وأخذت وقتا طويلا، خاصة بعد ولادة طفلين في وقت متقارب، وانشغلت بهما لأن تربية الأطفال وبناء الحياة العائلية له أولوية، كما أنني كنت منشغلة بتصوير برامجي سواء في مصر أو في فرنسا وتونس والجزائر.

5 - لم يكن هناك فرصة جيدة تقنعني بخوض تجربة التمثيل، وعندما توفرت الفرصة الجيدة والوقت المناسب قررت أن أبدأ من خلال «فارس بلا جواز».

6 - التعاون مع مصطفى قمر كان رائعا، فهو صديق مقرب، وسعدت بالتعاون معه في أولى تجاربي الدرامية، وأعتقد أنني كنت أشعر براحة مع كافة أبطال العمل الذين كانوا معي.

7 - مصطفى قمر نجم بجد، وله تاريخ كبير سواء في الغناء أو في التمثيل، سواء دراما او سينما، وكان متعاونا جدا معي وساعدني.

8 - لا أعرف أي معلومات عن البرامج التي تعرض حاليا، حقيقة لا أتابع أي برامج في الوقت الحالي.

9 - مستوى الدراما المصرية هو الأعلى في الوطن العربي، والدراما المصرية تحديدا لها بريق خاص والدليل هو كم الفنانين العرب من مختلف الجنسيات المتواجدين في دراما رمضان.

10 - أي فنان يسعى للنجاح يجب أن ينجح في مصر أولا، خاصة أن الجمهور المصري يتابع الفن جيدا، ويمتلك الحس الذي يجعله يميز بين الجيد وغير الجيد.

11 - فضلت أن أظهر ضيفة شرف هذا العام، ورفضت الظهور في مسلسلين آخرين لأنهم لم يتناسبوا مع طبيعتي، ولم أقتنع بهم، وحقيقة اخترت أن يكون أول ظهور من خلال عمل كوميدي لأن الأعمال الكوميدية تلقى نسبة مشاهدة كبيرة في مصر.

12 - تشبيهي بالعروسة «باربي» أسعدني ولم أنزعج منه خاصة أنه جاء ضمن «إيفيه» بأحداث المسلسل، وتعليقات الجمهور على السوشيال ميديا أعجبتني.