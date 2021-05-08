أسامة ربيع: عرض خطة تطوير قناة السويس على الرئيس خلال أيام

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن السفينة الجانحة في القناة «إيفرجرين» ما زالت في منطقة البحيرات، والمحكمة رفضت -منذ ثلاثة أيام- التماسًا من أجل الإفراج عنها، مضيفا: «إحنا لينا متطلبات عندهم، وهم لسه موفوهاش».

وردا على ما أثير حول أن طلب التعويض ضخم، قال «ربيع» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع على منصة «شاهد.نت» الإلكترونية، الجمعة، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الشخص الذي يتحدث يجب أن يكون متخصصا، وهذه الأمور لها حسابات، وقُدمت إلى المحكمة، ومصر طلبت حوالي مليار دولار وتنازلت عن حوالي ثلث هذا المبلغ تسهيلا على الشركة المالكة، ولكن حتى الآن، لا يوجد أي تجاوب من الشركة.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطمأن منهم خلال اجتماع الخميس، عن سير العمل في القناة، وناقشوا أيضا الدروس المستفادة من حادث السفينة الجانحة، وسيعرضون على الرئيس خطة للتطوير لكي يصدق عليها خلال الأيام المقبلة، كما سيجري إضافة معدات إنقاذ، لتطوير قدرات وإمكانيات القناة.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وجه بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.

وعرض المهندس محمد يحيى زكى المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة.