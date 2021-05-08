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محمود مسلم

مصر تدين الهجوم الغاشم الذي استهدف رئيس البرلمان المالديفي

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الوطن
12:01 ص | السبت 08 مايو 2021
وزير الخارجية سامح شكري

وزير الخارجية سامح شكري

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الغاشم الذي استهدف رئيس البرلمان المالديفي ورئيس الجمهورية الأسبق محمد نشيد، والذي أسفر عن إصابته وخمسة أشخاص آخرين.

وأعربت مصر عن تمنياتها بسرعة الشفاء لرئيس البرلمان وكل المصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المالديف في مواجهة هذا الحادث الأليم. كما شددت مصر على رفضها التام لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

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