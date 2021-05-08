أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 .. منير يحيي ذكرى شهداء حادث الواحات

أسر الكينج محمد منير قلوب المصريين بتقديمه أغنية «ضالين»، التي غناها في احداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25، والتي دارت حول استشهاد ضباط الشرطة في حادث الواحات الإرهابي.

احداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25.. استشهاد رجال الشرطة في الواحات

ونعى محمد منير شهداء حادث الواحات الإرهابي الذي جرى إعادة تجسيده خلال أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25، الحادث المأساوي الذي أفجع المصريين في أكتوبر عام 2017، وراح ضحيته استشهاد 13 ضابطا و3 مجندين في اشتباكات مع عناصر تكفيرية خططت لتنفيذ العديد من الهجمات الإرهابية في أنحاء مصر.

ووضع «منير» لمسته الخاصة في السباق الرمضاني عبر تقديمه أغنية «ضالين تاهوا في العنوان»، والتي تقول كلماتها: «الغدر صابكم يا نضر عيني، يا ورد مصر ياللي لتقطف بدري»، وتم تسجيلها قبل ثلاث أسابيع وتغني خلالها بكلمات الشاعر نصر الدين ناجي وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25.. محمد منير يقدم أغنية ضالين

وحملت كواليس تسجيل الأغنية نفسها حالة من الحزن والتأثر لدى «الكينج منير»، الذي لم يستطع منع نفسه من البكاء خلال غنائها تأثرا بذكريات حادثة الواحات المأساوية، التي زلزلت كيان الشعب المصري بأكمله، وأعيدت له تلك الذكريات خلال تجسيدها بشكل حي وبالتفصيل خلال أحداث المسلسل.

ومسلسل الاختيار 2، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى ويجمع في بطولته عدد من النجوم، على رأسهم الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد مكى بجانب إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، واحمد سعيد عبدالغني ومصطفى عمر متولي، إضافة إلى طارق صبري، الذي قام بتجسيد دور الإرهابي خيرت السبكي.