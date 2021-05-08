مسلسل ولاد ناس الحلقة 26.. محمود حجازي يعود إلى زوجته

مسلسل ولاد ناس الحلقة 26، شهدت تطوراً كبيراً بين صناع العمل الدرامي، وبدأت الأحداث بالشد والجذب بين أبطاله.

أحداث الحلقة 26

ومع تطور الأحداث في مسلسل ولاد ناس الحلقة 26، قام الفنان محمود حجازي «شريف»، بطلب مقابلة زوجته «مريم» في مكان عام للمناقشة في تحديد مصير نجلهما، ومن خلال المقابلة طلب منها أن تعطي له فرصة جديدة ليثبت لها أنه إنسان جديد وأنه ابتعد عن جميع علاقاته النسائية، ووعدها بذلك وهي وافقت على إعطائه تلك الفرصة.

وشهدت الحلقة أيضا مواجهة قوية بين أحمد وفيق ورانيا فريد شوقي، بعدما اكتشفت الأخيرة أن «كريمان» التي كانت على علاقة عاطفية مع زوجها، تعمل لدى صبري فواز «المحام عيسي» ومن خلال الحديث بينهما أخبر «وفيق» زوجته رانيا فريد شوقي، بأنه فوجئ بأن «كريمان» تعمل لدى مكتب «عيسي»، ولم يكن لديه علم بذلك.

مسلسل ولاد ناس أحداث سابقة

في الحلقة 25، تواصلت الأحداث المثيرة والشيقة إلى الجمهور، فهذه الحلقة شهدت تطوراً مختلفاً، وأبلغ «يحيى» والذي يجسده الفنان أحمد وفيق، ابنه بأن الدكتور الذي كان سيجري له العملية الجراحية فى ألمانيا وصل إلى مصر وسيجرى له العملية بدلًا من ضياع دراسة شقيقته بالخارج.

فيما شهدت الحلقة 25 مواجهة بين محمد عز «أمير» وزوجته بخيانتها له من خلال لقائها مع رجل آخر وتطور الصداقة بينهما إلى حب، وطلبت منه الطلاق لأنه السبب فى جعلها تستمع مع شخص آخر فى وجوده.

وحدث أيضاً طلاق «رجب» والذي يجسده الفنان فريد النقراشى، من زوجته الأولى لعدم شعوره بالراحة معها بعد أن حكى معاناته مع والده منذ الصغر فى ظلمه لوالدته.

أبطال مسلسل «ولاد ناس»

مسلسل «ولاد ناس» بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، ومحمد عز.