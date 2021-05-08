عاجل.. هجوم على قاعدة «عين الأسد» في الأنبار العراقية بطائرات «درون»

شنت طائرات مسيرة «درون» هجوما على قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتقع القاعدة الجوية على بعد 180 كيلو مترا عن العاصمة العراقية «بغداد»، فيما تم بناء القاعدة خلال الحرب «العراقية الإيرانية»، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

واستمرت عمليات البناء التي قامت بها مجموعة من الشركات اليوجسلافية، مدة 7 سنوات حيث انتهى العمل فيها عام 1987، قبل انتهاء الحرب بين البلدين بعام واحد.