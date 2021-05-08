عاجل.. تدمير طائرة «درون» مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «درون» مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وقال «التحالف العربي»، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان الحوثيون، استهدفوا، مساء أمس الجمعة، مدينة «مأرب» شمال شرقي العاصمة اليمنية «صنعاء» الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بصاروخ باليستي هو الرابع خلال 72 ساعة.

وتمكنت دفاعات الجيش الوطني اليمني من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين، المدعومين من إيران، أثناء تحليقها باتجاه جبهة الكسارة غرب مأرب.

وأعلن الجيش الوطني اليمني عن تقدم واضح لقواته في «جبهة الكسارة» بمأرب، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني، العميد الركن عبده مجلي، في تصريحات خاصة لقناتي «العربية» و«الحدث» عن تقدم الجيش في محافظة الجوف الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من صنعاء.

وأشار «مجلي»، إلى أن الإيراني حسن إيرلو، الحاكم الفعلي لصنعاء، مندوب إيران لدى الحوثيين، يقود شخصياً معركة الحوثيين في مأرب.

وتمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس الجمعة، من تحرير مواقع جديدة في جبهة العلم التابعة لمديرية الحزم مركز محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي.