السعودية ترفض إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء منازل بالقدس المحتلة

أعربت المملكة العربية السعودية، عن رفض الرياض لما صدر بخصوص خطط وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية، على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية السعودية، وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، انتهاكاتهم واستفزازاتهم اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة تجاه «المسجد الأقصى المبارك» وحي «الشيخ جراح» بالقدس المحتلة، فيما أصيب نحو 205 فلسطينيين بجروح متفاوتة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، «المسجد المبارك» والاعتداء على المصلين، وقمع المعتصمين في «الشيخ جراح».

بدورها، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ساحات «المسجد الأقصى المبارك» واستهداف أبناء الشعب الفلسطيني بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أمس الجمعة، إن هذا الاقتحام تحد سافر لمشاعر المسلمين في العالم والقانون الدولي وانتهاك قواعد حقوق الإنسان، موضحة أن استفزازات وتصرفات الاحتلال الإسرائيلي تعرض أبناء الشعب الفلسطيني للخطر وتنذر بتصعيد العنف الأمر الذي يتطلب تحركاً دولياً سريعاً لوضع حد لهذه الاستفزازات وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وحملت الخارجية الكويتية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد الخطير وما سيترتب عليه من عواقب.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين الآمنين انتهاك صارخ وسافر وتصرف همجي مدان ومرفوض، فيما قال مسؤول شؤون القدس لدى السلطة الفلسطينية فادي الهدمي إن ما يجري في القدس وما جرى في الأقصى هو تطور خطير ونذير خطير جداً.

بدورها، أدانت منظمة «التعاون الإسلامي»، ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون من إجراءات تهجير قسري وإخلاء غير قانوني لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في حي «الشيخ جراح» بمدينة القدس المحتلة، ومواصلة الاعتداءات على الفلسطينيين المشاركين في موائد الإفطار التضامني.

وعدت المنظمة، ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون بأنه يأتي في إطار سياسة اسرائيلية تقوم على التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري من خلال مصادرة الاراضي والممتلكات والمنازل الفلسطينية لصالح جمعيات استيطانية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

«التعاون الإسلامي» تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

وحملت «التعاون الإسلامي»، قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار إجراءاتها غير القانونية والعنصرية، مطالبة المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها المتواصلة في جميع أنحاء الارض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة.

وأكدت المنظمة، أن تلك الإجراءات لا تخدم عملية السلام القائم على حل الدولتين والمبادرة العربية والقرارات الأممية ذات الصلة.

منسق أممي: قلقون للغاية من تصاعد التوترات والعنف في القدس

وفي سياق متصل، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند: «نحن قلقون للغاية من تصاعد التوترات والعنف في القدس ومحيطها. أدعو الجميع إلى التصرف بمسؤولية والحفاظ على الهدوء».

وأضاف وينسلاند، أنه يجب على الجميع احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في البلدة القديمة بالقدس بما يخدم السلام والاستقرار، كما يجب على القادة السياسيين والدينيين التصرف الآن، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.