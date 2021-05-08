السلطات الأمنية العراقية تعتقل 5 من «داعش» الإرهابي.. بينهم هدف مهم

اعتقلت قوات جهاز «مكافحة الإرهاب» العراقية، 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي في 3 محافظات بينهم مطلوب وصف بـ «الهدف المهم»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، في بيان مساء أمس الجمعة، إن تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب واصلت واجباتها النوعية التي تفكك خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف «رسول»، أن التشكيلات باشرت بالواجب الأول في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية «بغداد»، حيث أُلقي القبض على الإرهابي «خ.ن» والذي يعد من الأهداف المهمة المطلوبة لجهاز مكافحة الإرهاب، دون إعطاء المزيد من التفاصيل عن مدى أهمية هذا المعتقل.

وأوضح أن قوة من الجهاز اعتقلت في منطقة الكرمة شمال شرقي مدينة «الفلوجة» بمحافظة الأنبار غرب البلاد على عنصرين من التنظيم، مشيرا إلى أن قوات الجهاز اعتقلت في محافظة كركوك شمال بغداد، إرهابيا في أحد الأحياء السكنية،

وأشار «رسول»، إلى أن الإرهابي الخامس تم اعتقاله في جانب الكرخ غربي العاصمة العراقية «بغداد»، موضحا ان عمليات إلقاء القبض على العناصر الفارة والمتخفية توفر للجهاز بيئة معلوماتية متينة للعثور على باقي عناصر «داعش» الإرهابي، وتمنع المخططات التي تستهدف أمن العراقيين.

خلية الإعلام الأمني: إلقاء القبض على العقل المدبر لمجزرة «ناظم التقسيم» في الأنبار

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، إلقاء القبض على العقل المدبر لمجزرة «ناظم التقسيم» في محافظة الأنبار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وذكرت الخلية في بيان، اليوم، أن قيادة عمليات الأنبار، تلقت معلومات دقيقة، تفيد بتواجد أحد المطلوبين كان يشغل منصب «والي قطاع ناظم الثرثار»، العقل المدبر لمجزرة ناظم التقسيم، فيما تم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى مديرية الاستخبارات العسكرية.