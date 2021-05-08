مبادرة التمويل العقاري 2021 قبل أيام من طرحها.. أبرز 10 معلومات

قبل أيام قليلة من طرح مبادرة التمويل العقاري 2021 التي سيتم طرحها بعد عيد الفطر مباشرةً، بحسب مصادر بالبنك المركزي، لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، ينتظر الكثير من المواطنين طرح هذه المبادرة بفارغ الصبر، من أجل الحصول على شقة تمليك من خلال المبادرة، والتي من المنتظر أيضاً ان تسهم في انعاش السوق العقاري بشكل عام.

ويأتي طرح مبادرة التمويل العقاري 2021 لدعم قدرات محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية بعد العيد، حيث أن البنك المركزي أرسل فعلياً للبنوك القواعد المنظمة لمبادرة التمويل العقاري 2021 لأخذ رأيهم فيها، ومدى إمكانية المشاركة.

مبادرة التمويل العقاري 2021 تطبق قريباً

وبالفعل ردت البنوك على البنك المركزي باستعدادها التام للمشاركة مبادرة التمويل العقاري 2021، خصوصاً أن المبادرة ستنعش السوق العقاري الذى يعمل فيه ملايين الشباب في المجالات والقطاعات المختلفة.

فائدة 3% متناقصة

وفي تصريح سابق لنائب محافظ البنك المركزي، جمال نجم، أكد فيه تحمل الدولة 120 مليار جنيه، دعماً لمبادرة التمويل العقاري الجديدة، بفائدة 3% متناقصة.

سداد نسبة أكبر في مقدم الوحدة

ويعمل البنك المركزي حالياً، مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجانب البنوك، لبلورة الاشتراطات النهائية بشأن مبادرة التمويل العقاري 2021، وعرضها على مجلس إدارة البنك المركزي.

4500 جنيه للأعزب

وللتعرف على الشروط الخاصة بالمبادرة، قد أعلن البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية، أنه يشترط على الحاصلين على المبادرة ألا يزيد الدخل للمستفيد من محدودي الدخل، على 4500 جنيه للأعزب، و6 آلاف جنيه للأسرة، بينما لا يزيد الدخل على 10 آلاف للأعزب، و14 ألف للأسرة، لمتوسطي الدخل، وأن الوحدات السكنية لمحدودي الدخل ستكون من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يجري التنسيق معه بشأن المبادرة، بالإضافة إلى البنوك التي ترغب في المشاركة.

350 ألف الحد الأدنى لسعر الشقة

ومن أبرز النقاط التي تم تحديدها للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري 2021 أن الحد الأدنى لسعر الوحدة السكنية لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه.

حد أدنى للدخل السنوي

الحد الأدنى لدخل الفرد المستفيد من المبادرة 54 ألف جنيه سنوياً.

قسط في المتناول

قيمة القسط الشهري للمستفيد من المبادرة لمحدودي الدخل نحو 1027 جنيهاً.

التسجيل شرط للاستفادة

تشترط مبادرة التمويل العقاري 2021، أن تكون الوحدات مسجلة، وكاملة التشطيب، وألا يكون عليها أي مخالفات.

أصحاب المعاشات ضمن المستفيدين

وأعلن البنك المركزي، خلال الأيام الماضية، تعديل بعض الأمور المتعلقة بمبادرة التمويل العقاري، والفئات المستفيدة منها، ومن ضمن المستفيدين أصحاب المعاشات، أي من هم فوق سن 60 عاماً.

تقسيط طويل الأجل

التقسيط لمدة 30 عاماً بفائدة متناقصة 3%، حيث تم تخصيص نحو 100 مليار جنيه لتمويل هذه المبادرة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في حين اشترط البنك المركزي على أصحاب المعاشات، الراغبين في الحصول على شقة، ضمن مبادرة التمويل العقاري 2021، سداد نسبة أكبر في مقدم الوحدة، قد تصل إلى 40% أو 50% من قيمة الشقة، وذلك وفقا لما أعلنه البنك المركزي في هذا الصدد.