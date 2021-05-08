مدرس بالغربية يتحول إلى ذئب بشري ويحاول هتك عرض طفلة (القصة الكاملة)

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، تعليماته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز قطور بتجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش ومحاوله هتك عرض طفله في العقد الأول من عمرها حال ترددها على منزل زوجته لأخذ حصة درس خصوصي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

المحامي العام بطنطا يحقق في واقعة هتك عرض طفلة وحبس المدرس 15 يوما

وشدد المحامي العام، في تعليماته، على أهمية سماع أقوال أسرة الطفلة وجيران المدرس وزوجته، فضلا عن عرضها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وأسند المحامي العام، في تكليفاته لفريق النيابة العامة بمركز قطور، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث وردع المتهم في الحادث.

حكاوي مدينة قطور حول هتك عرض طفلة على أيدي مدرس أثناء حصة بمنزله

وكانت مدينة قطور شهدت منتصف الاسبوع الماضي واقعة تحول فيها مدرس في العقد السادس من عمره إلى ذئب بشري محاولًا انتهاك والتحرش بطفلة في العقد الأول من عمرها داخل منزله حال غياب زوجته التي تلقنها حصص دروس خصوصيه بشكل دوري.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يف بورد بلاغ من «أحمد.ا» والد طفلة، تبلغ 8 سنوات، بتحرش معلم لغة عربية يدعى «سيد.خ» 50 سنة، بنجلته أثناء تلقيها درس لدى زوجتة بدائرة المركز.

تفاصيل رواية أسرة الطفلة أمام النيابة

وأفاد والد الطفلة أمام جهات التحقيق، بأنه بسؤال نجلتة ذات 8 سنوات أكدت أنها أثناء تلقيها درس لدى زوجه المتهم في المنزل الخاص بهم قام المتهم باستدراج الطفلة إلى منزل مجاور يملكة لمنزل درس زوجتة «تعالي أذاكرلك» وتعدى عليها جنسيًا.

ضبط المدرس المتهم في واقعة التحرش

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، من القبض على المتهم وبسؤالة أنكر أمام جهات التحقيق ما نسب إليه من هتك عرض الطفلة أو التحرش بها وتم تحويل الطفلة للكشف الطبي عليها لبيان وجود أثار اغتصاب أو هتك عرض.

كما يواصل فريق من النيابة بمركز قطور سماع أقوال المدرس المتحرش وزوجته وجيرانه حول تطورات الحادث والتأكد من صحته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق والتي أمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات .