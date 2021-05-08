عاجل.. مصرع طفل وإصابة 2 آخرين دهسا في حادث وسط العريش

بدأت الأجهزة الأمنية في محافظة شمال سيناء، قبل قليل، التحقيق في واقعة مصرع طفل دهساً، وإصابة اثنين آخرين، بعد أن صدمتها سيارة ملاكي، يقودها أحد الأشخاص، في وسط مدينة العريش.

وأعلنت مصادر طبية وأمنية أن مستشفى العريش العام استقبل أحد الأطفال جثة هامدة، بعد تعرضه للدهس تحت عجلات سيارة ملاكي، يقودها أحد الأشخاص حديث السن، فيما استقبل المستشفى طفلين آخرين، مصابين بإصابات متنوعة، وتم حجزهما بالمستشفى تحت الملاحظة والعلاج.

وقال شهود عيان من أهالي مدينة العريش إن سيارة ملاكي، يقودها شخص حديث السن، دهست 3 أطفال كانوا يلعبون أمام منزلهم بشارع جندل بوسط العريش، أدى إلى مصرع أحد الأطفال، يُدعى «عمر أ. الشريف»، 6 سنوات، وإصابة طفلين آخرين في نفس العمر.

سيارة تقتحم تجمعاً للأطفال

وأضاف الشهود أن السيارة التي اقتحمت تجمعاً للأطفال، كان يقودها شخص صغير السن، يقوم والده بتعليمه القيادة، في شارع جندل، ألا أن الطفل قام بزيادة السرعة، ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، التي ارتطمت بحاجز أسمنتي، بعد دهس الأطفال الثلاثة.

طوارئ مستشفى العريش العام

وفي الغضون، أعلن مستشفى العريش العام حالة الطوارئ، بسبب زيادة إصابات كورونا في مدينة العريش، وبسبب تزايد الحوادث المتكررة التي تشهدها المحافظة، حيث أعلن المستشفى حالة استنفار تام لدى جميع العاملين، في مختلف الأقسام، بما فيها قسم الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة، وكذلك قسم الحجز لحالات كورونا الإيجابية والمشتبهة.

الصحة تحث المواطنين على اتباع التعليمات

ونشرت مديرية الصحة في شمال سيناء، بياناً صباح اليوم، حث فيه المواطنين على ضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، وعملية غسل اليدين قبل وبعد الخروج من المنزل، والعمل على عدم المصافحة، وضرورة ارتداء الكمامة وتغييرها بشكل يومي، على أن يتم وضع الكمامة القديمة في صندوق المهملات، بعد وضعها في كيس صغير شديد الإغلاق، حتى لا يعبث به الأطفال.