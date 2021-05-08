وكالة الفضاء المصرية: سقوط الصاروخ الصيني في مصر غير وارد

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوكالة تتابع عن كثب الموضوع المثار حاليا حول الصاروخ الصيني لونج مارش، الخارج عن مساره وفقدان الصين السيطرة عليه منذ الخميس الماضي، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه في بعض الوكالات الإعلامية، لافتا إلى أن وكالة الفضاء الصينية لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية عن موضوع الصاروخ، وأن غالبية المعلومات التي تداولها مستقاة من قنوات إخبارية ومعلومات منشورة على مواقع علمية مختلفة.

الصين لم تصدر بيانات

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصين لم تصدر أي بيانات عن الصاروخ، مرجعا السبب إلى أن مثل هذه الأحداث المتعلقة بفقدان الصواريخ الحاملة الأقمار الصناعية أو مراكب الفضاء، هي واردة وتحدث في أي وقت وليست جديدة، لافتا إلى أنها حدثت قبل ذلك أكثر من مرة مع أكثر من دولة، موضحا أن حادث الصاروخ لاقى ضجة إعلامية كبيرة لأن الصين أصبح لها دور كبير وواسع في مجال الفضاء حاليا، لكونها تقوم ببناء محطة فضاء تساوي 5 دول.

حوادث فقد السيطرة واردة

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن حوادث فقدان السيطرة أو التعامل مع المصنعات الفضائية كالصواريخ أو الأقمار الصناعية، واردة، كفقد الكنترول، قائلا: «ممكن في البيت جهاز الكمبيوتر يتوقف فجأة، وذلك بسبب صدور أمر مش مظبوط، فما بالك بالصواريخ في الفضاء على بعد آلاف الكيلومترات، فتجد أن هناك فقد في السيطرة، نظرا لأنه خارج متناول اليد»، ولا يمكن التحكم فيه إذا فقد الاتصال، موضحا أن الأخطاء التكنولوجية واردة في مجال الفضاء بنسب، ووفقا للاستعداد لعدم حدوث الشيء.

وتابع أن أي نظام فضائي، وقت التصنيع يتم عمل نظامين متطابقين به، الأول يكون أساسي والآخر احتياطي للعمل وإصلاح الأخطاء والأعطال لتقليل فرص حدث الأخطاء، مشيرا إلى أن سقوط الصاروخ في مصر غير وارد حتى الآن، لافتا إلى أن التقارير تشير إلى أن تتابع الصاروخ سيؤدي إلى سقوطه خارج مصر وفي المحيط الهادي.