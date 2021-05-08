ضبط 3 أطنان أسماك فيلية وسلمون غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط شركة للاستيراد والتصدير بها نحو 3 أطنان أسماك فيلية وسلمون يوجد تغير في خواصها الطبيعية، كما تم ضبط مخبز بلدي يستولي صاحبة على أموال الدعم وتحرير محضر بالواقعتين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية يفيد قيام حملة تموينية بقيادة العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين؛ أسفرت عن ضبط شركة للاستيراد والتصدير بها نحو 3 أطنان أسماك فيليه وسلمون يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسؤول مخبز بلدي لاستيلائه على 268,214 جنيها من أموال الدعم دون وجه حق عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

في وقت سابق وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية ودوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق المديرية.

أسفرت جهودها عن ضبط 19 قضية مخدرات؛ ضُبط خلالها «كميات من المواد المخدرة المتنوعة» بحوزة 22 متهما «لـ8 منهم معلومات جنائية»، وضبط 7 قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 8 متهمين، وضبط 5 قطع سلاح أبيض، وضبط 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في بعض القضايا، وضبط هاربين من المراقبة في إحدى القضايا، وتنفيذ 7183 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 207 محكوم عليهم.