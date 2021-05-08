مخطط كامل لتطوير مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء

قرر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تشكيل لجنة لإعداد المخطط الكامل لتطوير مدينة الشيخ زويد.

وأكد المحافظ عقب الاجتماع المنعقد اليوم برئاسته وبحضور عبدالعال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة، طارق محمد عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إيهاب بكير سكرتير عام مركز ومدينة الشيخ زويد، رؤساء قطاعات: الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومديري مديريات الخدمات والأجهزة المعنية إلى جانب المهندس حسام الشريف مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة أن اللجنة معنية بتفقد المدينة للوقوف على مرافق الخدمات والإمكانات الموجودة ودراسة امكانيات تطويرها لتحقيق أكبر استفادة منها بالتنسيق مع مشايخ وعواقل ورموز وأهالي المدينة.

وأعلن المحافظ أن مشروع التطوير طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعويض أهالي الشيخ زويد وتوفير كل الخدمات والمرافق اللازمة لهم.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس بسرعة تطوير المدينة لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين من أية مشروعات يتم تنفيذها حيث يشمل التطوير: الطريق الدولي «العريش / الشيخ زويد»، طريق الساحل بالشيخ زويد، إنشاء شبكة طرق داخلية بالمدينة، وإعداد مخطط لرفع كفاءة شبكة المياه ومخطط آخر لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمدينة؛ منوها أنه توجد محطتين لتحلية المياه بالشيخ زويد، علاوة على دراسة مطالب الشيخ زويد من الكهرباء وباقي المرافق والخدمات، وكذا مطالب أهالي المدينة في كل مجالات التطوير.

وأكد المحافظ مجددا على التوجيهات الرئاسية لتطوير مدينة الشيخ زويد، وأن اللجنة ستقدم مقترحاتها وكل مطالب التطوير لإضافتها ضمن المخطط الجاري إعداده، وبما يخدم مدينة الشيخ زويد لعدة سنوات قادمة ضمن خطة مستقبلية لتطوير المدينة والنهوض بها لخدمة أهلها.