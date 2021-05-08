الاتحاد الأوروبي: عمليات تهجير الفلسطينيين في القدس غير قانونية

اعتبر الاتحاد الأوروبي، أنَّ الوضع فيما يتعلق بإخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية، يثير القلق الشديد، مشيرًا إلى أنَّ هذه الأعمال غير قانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي، وتؤدي لتأجيج التوترات على الأرض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والأمن، بيتر ستانو، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم السبت، أنَّه على مدى الأيام الماضية، تصاعدت التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في القدس الشرقية، بشكل خطير، وشهدت الليلة الماضية اشتباكات خطيرة في الحرم القدسي الشريف، أدت إلى إصابة العديد من الجرحى، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكّد «ستانو»، أنَّ العنف والتحريض أمر غير مقبول ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف، لافتا إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لتهدئة التوترات الحالية في القدس، وضرورة تجنب أعمال التحريض حول الحرم القدسي الشريف، واحترام الوضع الراهن.