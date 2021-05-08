جامعة سوهاج: امتحانات الشفوي والميدتيرم مع نهاية العام

عقد مجلس عمداء جامعة سوهاج، جلسة طارئة صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، لمناقشة آليات تنفيذ ما جاء بالمجلس الأعلى للجامعات.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة الانتهاء مما تبقى من مقررات الفصل الدراسي الثاني من محاضرات ودروس عملية بعد إجازة العيد مباشرة باستخدام التعليم الهجين، وذلك استعدادا لامتحانات نهاية العام المزمع إجرائها خلال شهر يونيو القادم، باستثناء كلية الطب التي سيتم إعلانه بواسطة إدارة الكلية، وهو نظام التدريس الذي تم إقراره منذ بداية العام.

خطة زمنية للامتحانات

وأوضح عزيز أن الكليات سوف تبدأ في وضع الخطة الزمنية للامتحانات وإعلانها للطلاب، بعد إجازة عيد الفطر، مشيرا إلى ضرورة مراعاة ظروف الطلاب خلال هذه الفترة عند وضع أسئلة الامتحانات، مؤكدا فتح المدن الجامعية بعد إجازة العيد مباشرة.

وقال الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن امتحانات الميدتيرم والشفوي ستجرى في أوراق منفصلة أثناء أداء امتحانات نهاية العام، ويترك لكل كلية تحديد موعد الامتحانات العملية خلال الفترة القادمة.

مشروعات التخرج بعد نهاية الامتحانات

وأضاف «صفا» أنه تم التوجيه بأن تكون مشروعات التخرج في الكليات المعنية «الهندسة، التعليم الصناعي، والآثار، والعلوم»، بعد نهاية الامتحانات التحريرية لإعطاء الطلاب فرصة للتركيز فيها بعد نهاية الامتحانات.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع وجه قطاع خدمة المجتمع والإدارة العامة للشؤون الإدارية وقطاع الأمن الإداري بالجامعة، إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الدراسة والامتحانات.