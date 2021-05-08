الخطيب: السوشيال أخطر من السرطان وكورونا.. بـ1000 جنيه تبقى تريند

علّق إيهاب الخطيب، الناقد الرياضي ورئيس قناة النادي الأهلي، على علاقته بوالدته، قائلا إن حضنها هو المكان الوحيد الذي يرتمي فيه ولا يقلق من أي عدوى ولا يرتدي فيه أي كمامة: «ربنا يديها الصحة، الدنيا مبقاش فيها متعة، بقى فيه خوف على الأولاد والخوف على الأسرة».

وأضاف «الخطيب»، خلال برنامج الإذاعي «الكمامة لا تزال في جيبي»، أن الجميع يحتاج الآن مناعة الخروج عن النص: «تستحمل كويس أوي من الناس اللي حواليك، وتستحمل أوي النقد الغير محترم، وتستحمل أوي توابع خروج زلزال الصوت العالي من المشهد الرياضي».

إيهاب الخطيب: السوشيال ميديا أشبه بالـ«سرطان»

ووصف رئيس قناة «الأهلي» السوشيال ميديا بأنه أكبر «سرطان» يريد أن يرتاح منه: «ممكن نبقى تريند بـ 1000جنيه، أنا مليش في السوشيال ميديا، بس بحب أتفرج وأضحك، لأني عارف مين اللي بيطلع التريند ومين اللي بيطبخه، بس طباخينه دلوقتي بقوا طباخين سم».

وأردف، أنه ظهر كثيرًا في التريند، وتابع: «عمري ما قولت كلمة غلط، بطلع في النهاية أنا اللي صح»، موضحًا أن الإعلام الرياضي والوسط الرياضي أشبه بـ «وسط سلبي» مسحته «إيجابي كورونا».

وتابع «الخطيب»: « أنا اتظلمت كتير جدًا في حياتي، ومهنتي صعبة كلها تناقض، تمد إيدك باليمين تاخد قلم بالشمال»، موضحًا في الوقت ذاته ان السوشيال ميديا أخطر من كورونا: «هناك إعلاميين وصحفيين ومذيعين يأخذوا ثقافتهم من السوشيال ميديا: «هما جهلة بياخدوا كلام ناس جهلة من السوشيال ميديا».

الخطيب: إبراهيم سعيد ورضا عبدالعال زي «رمضان وبيكا»

ووصف إبراهيم سعيد ورضا عبد العال بأنهم أشبه بمحمد رمضان وحمو بيكا على السوشيال ميديا: «بقى ليهم جمهور، هل الجمهور بقى عاوز يسمع الخطيب أو حسن شحاتة، كلهم بيجروا ناحية رمضان أو حمو بيكا».