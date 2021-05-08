موعد انتهاء فصل الصيف 2021.. «لسة مبدأش»

مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، بدأ كارهو الطقس الحار، في البحث عن موعد انتهاء فصل الصيف 2021، ليعود الطقس معتدلًا مرة أخرى والذي تكون فيه درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وتستعرض «الوطن» موعد بداية وانتهاء فصل الصيف 2021 وفقًا لحسابات الفصول وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

موعد انتهاء فصل الصيف 2021

ومن المقرر أن يكون اليوم أول صيف 2021 في نصف الكرة الشمالي يوم الاثنين 21 يونيو المقبل، والذي يستمر 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة، وينتهي في 21 سبتمبر المقبل، ليبدأ بعده فصل الخريف في 22 من الشهر ذاته، ويستمر حتى 21 ديسمبر 2021.

وأكد خبراء الأرصاد أنه مع بداية فصل الصيف سيشهد الطقس تطورات وتغيرات جوية سريعة، مثل الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية بعض سمات فصل الصيف والتي تتمثل في الآتي:

- خلال فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة وتشهد موجات حارة وشبه حارة.

- الرطوبة النسبية هي أحد عوامل الإحساس بالحرارة خلال فصل الصيف والتي تتأثر بالمنخفض الجوي.

- في فصل الصيف، يوجد منخفض الهند الموسمي، وهو عبارة عن كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من الهند وتمر على شبه الجزيرة العربية مسببة ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة بعدد من الدول.

- نسبة الرطوبة في فصل الصيف تزيد إلى نسبة 90% مما يجعل الجو خانقا ويشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة فضلا عن العرق الشديد.

- عادة ما ينصح المواطنون خلال فصل الصيف بعدم الجلوس في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية مع ضرورة ارتداء واقٍ للشمس، وشرب كمية كبيرة من السوائل.

- في فصل الصيف يندر سقوط الأمطار.

- هناك فرص لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر والتي سرعان ما تتلاشى مع أشعة الشمس.