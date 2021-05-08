فريدة سيف النصر تعلن تعافيها من كورونا: «هدية عيد ميلادي من ربنا»

أعلنت الفنانة فريدة سيف النصر، اليوم، تعافيها من فيروس كورونا، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها، وقالت عبر حسابها على «فيس بوك»: «الحمدلله هدية عيد ميلادي النهاردة كببرة أوي من رب العالمين.. كورونا الحقيره سلبي، دعوة أمي».

وكانت فريدة سيف النصر، أعلنت إصابتها بالفيروس التاجي في 27 أبريل الماضي، مؤكدة أنها تعاني من أعراض شديدة الألم، وذلك بعد أيام من وفاة والدتها بالفيروس.

وكتبت فريدة سيف النصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «يا أنا يا إنتي يا كورونا الحقيرة، يا حبيبتي يا أمي قد كده كنتي بتتألمي، دعواتكم بالنصر في معركتي معاها، شديدة ولكن الله أقوى».

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر، أعلنت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك عن إصابة والدتها وشقيقها بفيروس كورونا ودخول شقيقها العناية المركزة وكتبت لاحول ولا قوة إلا بالله، أخي بدر الدين عناية مركزة بعزل المستشفى، وأمي العناية المركزة اتعملت بالبيت بأجهزتها لصعوبة نقلها والحركة، يارب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين».

وبعد أسابيع، أعلنت شفاء شقيقها، قائلة: «الحمد لله والشكر لله قلت لازم أفرحكم معايا ربنا كريم، ببكي فرح وشكر ووحشة للغالية اللي كانت قلقانة عليه اطمني يامه حبيبك بقى كويس بدر الدين جلال سيف النصر».

وبالرغم من إصابة والدتها بفيروس كورونا، كانت فريدة سيف النصر تحرص على مرافقتها خلال رحلة علاجها من «كوفيد -19»، قائلة عبر حسابها على «فيس بوك»، «أمي رحلت مشيت، سافرت يعني أهي، ياروحي يا حبيبتي، مش هانفطر عندك أول يوم رمضان، كده برضه يالوزة».

وشاركت الفنانة فريدة سيف النصر في سباق الدراما الرمضانية هذا العام في مسلسل «موسى» للمخرج محمد سلامة، حيث أدت شخصية «كحلة» ضمن أحداث المسلسل، وتلقت ردود أفعال إيجابية عن مشاركتها في العمل.