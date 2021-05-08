رامي جمال عن شهيد الواحات عمرو صلاح: «أفضاله عليا كتير»

ارتبط النجم رامي جمال بعلاقة صداقة وأخوة مع الضابط عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات البحرية الذي وقع في أكتوبر من عام 2017 وراح ضحيته 16 ضابطا ومجندا.

رامي جمال في إحدى ندواته بجريدة «الوطن»، تحدث عن علاقته بالشهيد صلاح قائلا: «عمرو جاري منذ عام 2003، فهو شخص لا يتكرر في الحياة، ورزق أرسله الله لي، فمثلاً كنت أقول له: أنا عندي حفلة في المحلة، فكان يجيب عليّ قائلاً: يا رامي أنا هخلص شغلي في القطاع وهاكون معاك، فهو كان بمثابة أخي، وكنت ألجأ إليه في حال مرض والدي أو والدتي ليكون بجواري، وشعرت بالخجل عندما كتبت له هذا الإهداء، لأنه لا يكفي ما فعله لي، فأفضاله كثيرة عليّ في الحياة، وهو الآن في الجنة، وأدعو الله أن يجمعني به في يوم ما».

يُذكر أن رامي كان قد حصل على جرعة فيروس كورونا مؤخرا، ونشر تغريدة كتب فيها: «‏بصفتي واحد من أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية أخدت إمبارح الجرعة الأولى من لقاح كورونا والله من غير ما أعمل أي استثناء فعلاً شكرا وزارة الصحة المصرية شكرا للدولة المصرية شكرا كل أطباء وتمريض مصر عموما ومركز القطامية خصوصا ربنا يحفظكم وينفع بيكم».

يذكر أن المطرب رامي جمال كان قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا منذ عدة أيام، وشاركه في الحفل المطرب تامر عاشور.

شارك المطرب رامي جمال في السباق الرمضاني المقبل، من خلال وضع صوته على تتر مسلسل للمرة الأولى، حيث إنه سيغني شارة مسلسل «بين السما والأرض»، بطولة هاني سلامة.