بشرى: استحضرت خبر وفاة والدي أثناء استشهاد محمد مبروك في الاختيار 2

حالة كبيرة من النجاح تعيشها الفنانة بشرى بعد مشاركتها في مسلسل الاختيار 2 مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وجسدت بشرى دور زوجة الشهيد محمد مبروك خلال أحداث المسلسل، وكان من أصعب المشاهد التي جسدتها بشرى خلال المسلسل، مشهد تلقيها خبر استشهاد مبروك.

وعن هذا المشهد قالت بشرى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «مشهد تلقي خبر استشهاد الشهيد مبروك تم تصويره أول يوم تصوير للمسلسل، وتم وضعي تحت ضغط نفسي كبير لكي يظهر المشهد بهذا الشكل».

وأضافت بشرى: «وعلشان أوصل للحالة اللي ظهرت بيها دي استحضرت مشهد إخباري بوفاة والدي لأنني تلقيت الخبر بنفس طريقة الاختيار 2».

وأوضحت قائلة: «جاءتني صديقتي وأخبرتني بأن والدي قد توفي، ولكن الفرق أنني كنت في لوكيشن تصوير مسلسل لحظات حرجة، فأصبت بحالة من الانهيار».

وأكدت بشرى أن يوم عرض الحلقة الخاصة باستشهاد محمد مبروك كانت متأثرة للغاية، وعيناها امتلأت بالدموع وذلك بسبب بكاء عائلتها وتأثرهم وأيضا لأن كل ما كان يشغلها في هذا التوقيت زوجة الشهيد وإحساسها في هذه اللحظة.

مسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 هو بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وإياد نصار ورياض الخولي وماجد الكدواني وهادي الجيار وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2

يذكر أن مسلسل الاختيار 2 يذاع يوميا طوال شهر رمضان، عبر شاشة قناة أون إي في تمام الساعة 9:30 مساء.