استغرقت 7 ساعات.. «سوهاج الجامعي» ينقذ مريضا جسده ممزق بساطور

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن فريقًا طبيًا بوحدة جراحات الوجه والفكين وأورام الرقبة بمستشفى سوهاج الجامعي، بإشراف الدكتور كمال الشرقاوي، رئيس الوحدة، نجح في إنقاذ حياة مريض مُزق جسده بساطور، بعد جراحة استغرقت 7 ساعات.

وأضاف «عزيز» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه رغم ظروف فيروس كورونا المستجد، التي تمر بها البلاد، فإن مستشفى سوهاج الجامعي ما زال يستقبل حالات الطوارئ والحالات الحرجة، ويتعامل معها بصورة عاجلة وينقذ حياة المصابين.

وقال الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية طب سوهاج، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي: إن المريض قدم إلى المستشفى الجامعي مع آذان الفجر مصابًا بضربات، وطعنات متعددة بساطور، أدت إلى جروح قطعية بالوجه وقطع بالغدة النكافية وقطع بالعصب الوجهي السابع، وجرح غائر بالرقبة، أدى إلى تمزق بعضلات الرقبة المجاورة للفقرات العنقية ونزيف بأوردة وشرايين الرقبة، وجرح غائر بالظهر مع تهتك بعضلات الظهر، وجرح نافذ بعضلات الكتف وتهتك بغضروف مفصل الكتف.

وأوضح القائم بعمل عميد كلية طب سوهاج، أن العملية استغرقت 7 ساعات متواصلة، مشيرًا إلى أن المريض خرج من العناية المركزة إلى القسم الداخلي بالمستشفى الجامعي، لافتًا إلى أن حالته الصحية مستقرة ويخضع للمتابعة والعلاج بالقسم.

وأضاف الدكتور إسلام عامر، مدرس جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بمستشفى سوهاج الجامعي، والذي أجرى العملية للمريض أنه جرى إجراء تدخل جراحي دقيق للمريض، لوقف النزيف ورتق العضلات والجروح تجميليًا، وإعادة توصيل أعصاب الوجه وقناة الغدة النكافية، باستخدام تقنية الجراحات الميكروسكوبية.

وضم الفريق الطبي كل من الدكتور إسلام عامر، مدرس جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة، والدكتور حاتم الشاذلي أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمود فهمي طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة، والدكتورة مروة محروس مدرس التخدير والعناية المركزة، الدكتورة سمر ثابت مدرس مساعد التخدير، والدكتور أحمد عزمي معيد بقسم التخدير، والدكتور زياد أحمد طبيب مقيم، والدكتور ياسر عثمان مدرس جراحة العظام، والدكتور أحمد عامر مدرس مساعد جراحة العظام، والدكتور إسلام عبدالصبور طبيب مقيم جراحة العظام.