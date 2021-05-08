كريم يمزح مع والده سامي مغاوري في فيديو: علمني إزاي أبقى في حتة تانية

نشر الفنان كريم مغاوري، ابن الفنان سامي مغاوري، مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهما يمزحان سويا على تريند «في حتة تانية» في رمضان 2021.

وظهر مؤخرا على السوشيال ميديا تريند «في حتة تانية»، حيث يصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أداء عدد من الممثلين الذين ظهروا بشكل محترف بأنهم «في حته تانية».

وانتشر هذا التريند بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وبين السخرية والمزاح والجدية، تبادل الرواد المنشورات والكوميكسات والصور.

وعلى جانب آخر، قرر كريم مغاوري المزاح مع والده من خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الـ20 ثانية، عن تريند «في حتة تانية»، حيث بدأ الفيديو بقول الفنان سامي لابنه: «شوف يا كريم عشان تبقى ممثل عليك بالالتزام والثقافة النوعية»، ليرد عليه كريم قائلا: «بابا أنا عايزك تعلمني إزاي ابقى ممثل في حتة تانية عظمة كده وفوق العظمة بشوية يعني في منطقة الشابوهات».

ومزح سامي موجها الكلام له: «إنت تاخد توك توك وتروح الحتة التالتة هتبقى غول تمثيل»، ليرد كريم: «بجد أخيرا هبقى غول» وينتهي مقطع الفيديو.

مسلسل أحسن أب

ويشارك الفنان سامي مغاوري في السباق الرمضاني بمسلسل «أحسن أب» مع علي ربيع وهاجر أحمد وأحمد الشامي وسليمان عيد وهالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني، وينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الـ15 حلقة، والمقرر أن تخوض السباق الرمضاني المقبل.

وتدور أحداث مسلسل أحسن أب في إطار كوميدي اجتماعي، التي تركز على الشاب مختار، اللص، الذي يفشل في الكثير من محاولات السرقة، ويعاني من والده البخيل، لذلك يحتال بالتعاون مع الطفل زيكا للانضمام لمسابقة «أحسن أب»، عبر الكثير من المفارقات.