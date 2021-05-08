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عاجل.. القبض على شاب يبيع حيوانات نادرة عبر «فيس بوك»

كتب:

محمد سيف
09:40 م | السبت 08 مايو 2021
تعبيرية

تعبيرية

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على شاب بتهمة عرض الحيوانات البرية النادرة للبيع على فيس بوك، ورصدت أجهزة الأمن، قيام شاب ثلاثيني، بعرض صور ثعالب وثعابين وبوم للبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبينت التحريات أن الفيديو الذي عرضه الشاب بحسابه على فيس بوك، كان له خلال تواجده في سوق الجمعة، بمنطقة السيدة عائشة، خلال بيع الحيوانات النادرة.

وقال مصدر أمني إن قوة أمنية اقتادت المتهم إلى قسم الشرطة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

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