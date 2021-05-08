عرضها «الاختيار 2».. حكاية مقتل 305 مصلين في مسجد الروضة

«الجناية رقم 1 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة بئر العبد»، كان هذا هو الرقم الذي قُيد به الهجوم الارهابي الذي ارتكبه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، يوم الجمعة 24 نوفمبر 2017، على مسجد الروضة بقرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء، الذي راح ضحيته 305 أشخاص من بينهم 27 طفلا، فضلا عن إصابة 128 آخرين، وهي الحادثة التي عرضتها الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل «الاختيار 2».

30 مسلحا:

التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في الحادث، أكدت أن من 25 إلى 30 مسلحا من الإرهابيين المنتمين لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، فاجؤوا المصلين يوم الجمعة واقتحموا المسجد.

علم داعش:

ورفع الإرهابيون الذين حضروا إلى المسجد مستقلين 5 سيارات دفع رباعي، ورفعوا علم داعش أمام المسجد، ثم وقفوا على نوافذه البالغ عددها 12 نافذة، وفتحوا النار على المصلين العزل، وقتلوا 305 مصليين بينهم 27 طفلا، ثم حرقوا السيارات الخاصة بالمصليين، وعددها 7 سيارات.

المصابون في المستشفيات:

وهرعت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ولحقت بها عشرات سيارات الإسعاف، ونقلوا المصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية العام والجامعي، واستمعوا لشهاداتهم حول الحادث.

شهادات المصابين:

وقال المصابون، إن المسلحين أطلقوا النيران عليهم وكان من بينهم ملثمين وآخرين بدون لثام، وجميعهم يرتدون ملابس تشبه الملابس العكسرية، ويحملون الأسلحة الآلية، ورددوا شهادة «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وأطلقوا النار بشكل عشوائي.