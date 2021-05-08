استكمال البحث عن الجثة الخامسة في حادث غرق تروسيكل بالإسكندرية غدا

قال إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، منذ قليل، إن الفريق برفقة الإنقاذ النهري، أوقفوا البحث عن الجثة الخامسة من ضحايا غرق تروسيكل في ترعة ناصر بالإسكندرية، نظرًا لصعوبة البحث ليلا، على أن يتم معاودة البحث مع صباح غدا الأحد.

وأضاف المالحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع يأمل أن تظهر الجثة الخامسة والأخيرة على سطح المياه اليوم، لافتًا إلى أنهم يتواصلون مع الأهالي بشكل دوري على أمل إيجاده وانضمامه إلى الـ 4 جثث الذين تم انتشالهم صباحًا.

وأوضح أن صغر عمق وحجم ترعة مشروع ناصر، ساعد على انتشال جثث ضحايا غرق التروسيكل، بشكل سريع، حيث إن عمق الترعة لا يزيد على 4 أمتار بل ويصل إلى مترين، وعرضها 30 مترا.

وأشار «المالحي» إلى أن هذا الأمر سهل عملية انتشال جثث ضحايا غرق تروسيكل الإسكندرية، بسهولة على عكس ما حدث منذ عدة أشهر في بحيرة مريوط.

وأوضح أن الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وغواصين الخير، وصلوا سريعًا لإنقاذ غرق حادث سقوط تروسيكل في ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية، من أجل البحث عن باقي الجثامين، بينما تم صنع شبكة على بعد 2 كيلو لتضييق عملية البحث.

جاء ذلك عقب حادث غرق 5 أشخاص في ترعة مشروع ناصر، بمنطقة محطة أربعة بالعامرية غرب الإسكندرية، الذي وقع ظهر اليوم السبت، بعدما وقع تروسيكل يقل عدد من عمال اليومية بذات الترعة، والذي كان يحمل 12 فردا.

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد غرق تروسيكل فى ترعة بالعامرية.

انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق التروسيكل الذي كان يقل عمال باليومية، ما أدى إلى سقوطه في ترعة مشروع ناصر بمنطقة محطة أربعة بالعامرية.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن التروسيكل كان يحمل نحو 12 عاملا، جرى إنقاذ 7 منهم وفقد 5 آخرين.