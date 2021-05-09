منها الغلاية.. أجهزة صغيرة الحجم لكنها تستهلك طاقه أكبر

يستخدم عدد كبير من المستهلكين بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية علي مدار اليوم لكن بشكل خاطيء يؤدي إلي زيادة استهلاك الطاقة ورفع فاتورة الكهرباء شهريا بشكل يمثل عبء علي الأسرة.

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء فى تصريح لـ«الوطن»، عن طرق الاستخدام الأمثل لأجهزة المكواة والفرن الكهربائي و«الكاتيل» غلاية المياه لتقليل استهلاك الطاقه وخفض فاتورة الكهرباء الشهرية.

تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا

وقال المصدر: إن المكواة تعتبر من الأجهزة المنزلية التى لا غنى عنها ولكنها تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء فى حالة سوء الاستخدام، ناصحا بتجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاكها يومياً.

وأشار المصدر إلي أنه يفضل البدء بالجينز والملابس التي تحتاج إلى حرارة عاليه ثم الملابس القطنية وبعد ذلك فصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخري التي لا تحتاج حرارة عالية، لافتا إلي أن استخدام المكواة البخارية يساعد على كى الملابس أسرع وباستهلاك كهرباء أقل.

فتح باب الفرن الكهربائى يخفض درجة الحرارة

ونصح بعدم تكرار فتح الفرن الكهربائي للاطمئنان على الطعام لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكبر للعمل، لافتا إلي أنه ينصح أيضا باستخدام المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن لأنه يستهلك وقتًا أقل وبالتالى طاقة أقل.

تعليمات لاستخدام «غلاية المياه»

واستطرد: أن عدد كبير من المواطنين يعتقد أن غلاية المياه لا تستهلك الكثير من الكهرباء، موضحا أنها تعد من أكثر الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء رغم صغر حجمها ويفضل عند استخدامها غلى كمية المياه التى يحتاجها المستهلك فقط.