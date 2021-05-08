محطات الوقود تحذر السائقين والمسافرين من ارتفاع درجة الحرارة غدا الأحد

حذرت محطات البنزين بالغرف التجارية، سائقي سيارات الأجرة والخاصة والمسافرين إلى المحافظات لقضاء إجازة العيد من ارتفاع درجات الحرارة غدا الأحد، وطالبتهم بضرورة إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور والمطهرات بأنواعها وبطاريات الأجهزة بشكل عام، مع عدم تدخين السجائر وفتح نوافذ السيارة للتهوية.

كما حذرت الشعبة، من ملء خزان وقود السيارة بالكامل، وتعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية، وعدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية، مع عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصًا في حالات السفر.

ووفقا لعفيفي بدوي، نائب رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» فينبغي على أصحاب المحطات وضع خراطيم المياه على الخزانات لزيادة عمليات التبريد لمواجهة ارتفاعا ت درجات الحرارة، إضافة إلى تخزين المواد القابلة للاشتعال بالمحطات لحين انتهاء الموجة الحارة، مع التأكيد على منع أي نوع من التسرب بدائرة الوقود «الخزان والمواسير والخراطيم ومنظم الوقود» مع فحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أي تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل، وعدم استخدام الوقود فى تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود.

وحذر بدوي، من القيام بأي أنواع من اللحامات في أي موضع من دائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات، وعدم استخدام إسبرية السيارات والمواد الخاصة بالتنظيف.

كما شدد على عدم تشغيل المحرك أثناء تعبئة الوقود، وهو الحركة الكهربائية الدائمة الصادرة من الكويل ثم إلى البواجي، وفي بعض الحالات، قد يوجد تهريب في هذه الدائرة الكهربائية.

كما شدد بدوي على إطفاء المحرك أثناء تعبئة الوقود، وذلك لأنه أثناء التزود بالوقود يحدث تحريك للأتربة والشوائب داخل الخزان، وهو ما يجعل طرمبة البنزين تسحبها، وهو ما قد يؤدي إلى انسداد الفلتر أو حتى تلف طرمبة البنزين.