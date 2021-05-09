قاتل صديقيه بالمطرية يعترف: يستحقوا الموت عشان قلوا مني قدام الناس

«مش ندمان على اللي حصل هما يستحقوا الموت عشان قلوا مني قدام الناس في الشارع، خطفوا مني التليفون وضربوني وقالوا احنا بنهزر معاك، عشان كده انتقمت منهم»، تلك الكلمات ملخص اعتراف شاب بتهمة قتل اثنين من أصدقاؤه خلال مشاجرة جمعتهم في المطرية، تمكن خلالها المتهم من توجيه الطعنات القاتلة في جسد المجنى عليهما حتى لفظا أنفاسهما الأخيرة بعد دقائق من الإصابة.

تحريات المباحث

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد: أنه لم يخطط للجريمة لكنها حدثت بالمصادفة بسبب اعتداء صديقيه عليه بالضرب أمام المارة في الشارع وجيرانه وأنهما تعمدا إهانته أمام الناس ما جعله يخرج عن توازنه ويمسك بمطواه كان بخفيها بين ملابسها ويوجه لهما عدة طعنات في البطن والصدر و يفر هاربًا من مسرح الجريمة.

أفادت تحريات المباحث أن المتهم ياسر قتل صديقيه «حلاق وغواص» بسلاح أبيض «مطواة»، إثر حدوث مشادة كلامية على إثرها احتدم النقاش بينهم وتطور إلى تشابك بالأيدي إلى أن قام المتهم بامساك سلاح أبيض أخرجه من بين طيات ملابسه وانهال عليهما طعنا حتى ماتا قبل أن تلقي المباحث القبض عليه بعد ساعات من الجريمة.

تفاصيل الجريمة

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بحدوث مشاجرة بين 3 أشخاص في شارع الإسكندرية في منطقة المطرية، ووفاة شخصين وهروب المتهم، وأنه أثناء هروبه أصاب شخصا آخر لكنه ما زال على قيد الحياة يتلقى العلاج.

وانتقلت قوة من القسم لمكان الواقعة وتبين صحة البلاغ، وجرى تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وتم إقتياده إلى قسم الشرطة وبمواجهته أعترف بالجريمة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين لبيان أسباب الوفاة.