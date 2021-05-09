أمينة خليل عن لقاح كورونا: مخدتوش.. ومحمد ممدوح: سمعت عنه من 3 أيام بس

كشف أبطال مسلسل «خلي بالك من زيزي»، المذاع في الموسم الرمضاني الحالي، عن عدم تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد، وذلك ردا على سؤال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2».

وقالت الفنانة أمينة خليل، إنها لم تتلقى اللقاح بعد، لأنه يقال إنه متلقي اللقاح يشعر ببعض التعب والألم في مكان الحقن، وبالتالي لم تفضل أخذه في الوقت الماضي، لتزامن ذلك مع تصويرها المسلسل، لكنها لم تسجل في موقع تلقي التطعيم التابع لوزرة الصحة، متابعة: «لازم نبقى full طاقة».

وأشارت إلى أن جميع أفراد طاقم العمل في المسلسل، كانوا ملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات.

من جانبه قال الفنان محمد ممدوح، إنه هو أيضا لم يتلقى لقاح كورونا، لكن كان هناك طبيبين يدخلان في مكان تصوير المسلسل للتعقيم في كل فترة، وقياس درجة حرارة المتواجدين ونسبة الأكسجين الخاص بهم في جسمهم، منوها أن شركة إنتاج المسلسل كانت مهتمة بذلك بشكل دقيق، فقاطعه الإعلامي عمرو أديب ممازحا: «مش عشان صحتكم طبعا، عشان أكيد المسلسل يخلص».

وأوضح أنه لم يكن يعرف بالموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل تلقي لقاح كورونا غير فقط من ثلاثة أيام، «أنا مكنتش أعرف موضوع موقع التطعيم، لسة عارفه لما صحيت من النوم من 3 أيام، أنا جوه الشغل مش بركز في أي حاجة تانية».

مسلسل «خلي بالك من زيزي» بطولة الفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين وبيومي فؤاد، تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.