4 يستدرجون طبيبا بـ«أكونت فتاة ليل» مفبرك في القليوبية: «الليلة الحمراء طلعت نصباية»

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار زياد الباسل وكيل أول النيابة، بحبس 4 أشخاص استدرجوا طبيب أسنان للاستيلاء على متعلقاته، من خلال التواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم فتاة تدعى «سلمى» بغرض إقامة علاقة غير شرعية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية حول الواقعة، مؤكّدين أنَّهم اختمرت في ذهنهم فكرة إنشاء حساب وهمي على «فيس بوك» للنصب على الأشخاص الراغبين في ممارسة الرذيلة، حيث وضعوا صورًا فاضحة فضلًا عن تبادل محادثات فجة مع المتهم، واستدراجه بحجة التعرف وإقامة علاقة غير شرعية، ونصبوا له كمينًا في شقة أحدهم بعد أن ظن أنَّه على موعد مع فتاة لقضاء «ليلة حمراء».

حبس المتهمين.. والنيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

واعترف المتهمون، أنَّ أحدهم تواصل مع المجني عليه وأرسل له صورًا مزيفة و«مفبركة» لفتاة لإغرائه، وعندما وصل استولوا على أمواله ومتعلقاته تحت تهديد السلاح، ظنًا أنَّه لن يبلغ الشرطة خوفًا من الفضيحة، ولكنه أبلغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهمين.

كان اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا من «شريف.م.م» (37 سنة - طبيب أسنان)، متضررًا من تهديد 4 أشخاص له وإشهار سلاح أبيض «سكين» في وجهه، واستولوا منه على 4 آلاف جنيه وهاتفين محمولين، وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية.

وتمّ تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أنَّ المجني عليه على تواصل منذ فترة مع حساب شخصي على «فيس بوك» باسم فتاة تدعى «سلمى»، وصارت بينهم علاقة عبارة عن تبادل الاتصالات إلى أنَّ اتفقا على التقابل لإقامة علاقة غير شرعية.

وبحضور المجني عليه في الموعد المحدد بالشقة الكائنة بالعقار رقم «37 بشارع عزيز صدقي مدينة التعاون الكابلات»، تفاجأ بتهديده بسلاح أبيض «سكين» والاستيلاء على متعلقاته وأمواله.

وبتكثيف جهود البحث وانتقال المقدم حازم خيال رئيس مباحث القسم رفقه المبلغ للشقة، تمّ تحديد المتهمين وهم: «محمد.ا.إ» (21 سنة - سائق توك توك)، و«عبدالله.ر.أ» (21 سنة - مجند في إجازة ميدانية)، و«محمود.س.م» (22 سنة - سائق)، و«إبراهيم ر.إ» (22 سنة - كهربائي) وجميعهم مقيمين بذات العنوان.

تمّ ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتواصل أحدهم مع المجني عليه باسم فتاة لاستدراجه والاستيلاء على متعلقاته، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث.