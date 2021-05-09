أسعار السمك اليوم في سوق العبور.. البلطي يصل لـ23 جنيها

تتسبب آليات العرض والطلب من قِبل التجار والمستهلكين في تغير مستمر في الأسعار بالسوق المصرية، خاصة بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، إذ تبحث ربات البيوت عن أسعار السلع الغذائية بشكل مستمر، لذا تقدم «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار السمك اليوم في سوق العبور على النحو التالي:

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل المجمد بين 25 و35 جنيهًا.

سمك المكرونة

وتراوح سعر سمك المكرونة بين 29 إلى 75 جنيهًا للكيلو جرام.

سمك الدنيس

يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك الدنيس بين 90 إلى 130 جنيهًا.

سمك الثعابين

ويتراوح سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين بين 50 إلى 210 جنيهات.

سمك الكاليماري

ويتراوح سعر الكاليماري بين 110 جنيهات إلى 170 جنيهًا للكيلو.

السبيط

وتراوح سعر كيلو السبيط بين 110 جنيهات إلى 170 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري بين 32 إلى 48 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

قشر بياض

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك قشر البياض بين 90 إلى 130 جنيهًا.

سمك المرجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان بين 29 إلى 35 جنيهًا.

الكابوريا

يتراوح سعر كيلو جرام الكابوريا بين 30 إلى 130 جنيهًا.

سمك البلطي

تراوح سعر السمك البلطي بين 20 إلى 23 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي يبدأ من 30 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 90 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

سمك البربون

تراوح سعر الكيلو جرام من سمك البربون بين 30 إلى 46 جنيهًا، حسب مجمد أو بلدي.

سعر الجمبري

يتراوح سعر كيلو جرام الجمبري بين 300 إلى 370 جنيها، أما سعر المجمد فيتراوح بين 85 إلى 165 جنيها، فيما يترواح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 400 إلى 480 جنيهًا.