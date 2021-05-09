الإحصاء: 47.4% انخفاضا في عدد المهاجرين ومتكتسبي الجنسية الأخرى بـ2020

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنَّ عدد المصريين المهاجرين والذين اكتسبوا صفة المهاجر 184 مهاجراً (أصلي ومرافق) عام 2020 مقابـل 350 مهاجـراً (أصلي ومرافق) عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 47.4%، مبينًا أنَّ هذا الانخفاض يرجع إلى جائحة كورونا.

جاء ذلك وفق نشرة سنوية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2020.

وفيما يلي عرض أهم المؤشرات الإحصائية الواردة بالنشرة:

الولايات المتحدة الامريكية تمثل المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج عام 2020 بنسبة 35.3% عام 2020 بنسبة 35,3%.

فيما بلغ عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج 153 مهاجراً أصليًا بنسبة 83,2%، 31 مرافقًا بنسبة 16,8% من الإجمالي، وتأتى أمريكا في المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج حيث بلغ عددهم 65 مهاجراً بنسبة 35.3% من الإجمالي.

ووصل عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور لنحو 159 مهاجرًا بنسبة 86.4%، والإناث 25 مهاجرة بنسبة 13.6% من الإجمالي.

كما بلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية (بكالوريوس – ليسانس) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة والذين إكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج 79 مهاجـراً بنسبـة 46.2% من إجمالي عـدد المهاجرين الأصليين والمرافقـين في سـن التعليم (10 سنوات فأكثر) البالغ عددهم 171 مهاجراً.

يأتي المهاجرين في الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة، في المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عـلى موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج حيث بلغ عددهم 41 مهاجراً بنسبة 22.3% من الإجمالي.

0.2% انخفاضا في عدد المصريين المكتسبين جنسيات أجنبية عام 2020

بـلغ عدد المصريين الذين اكتسبـوا جنسيات أجنبية 2611 مصريًا عام 2020 مقابل 2616 مصريًا عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 0.2% منهم (1213 مصريًا حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 46.5%، و1398 مصريًا حصلوا علي اذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة قدرها 53.3%) من الإجمالي.