«صناع الخير» توقع بروتوكولا لإعادة إعمار المنازل المتهالكة

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية، ونادي روتاري قصر النيل بروتوكول تعاون، بهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرى الأشد احتياجًا، ضمن جهود المؤسستين لتطوير الريف المصري استجابة لتوجيهات ومبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الارتقاء بالأسر غير القادرة في القرى الأشد احتياجًا بمحافظات مصر المختلفة.

ووقع بروتوكول التعاون عن صناع الخير هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي، وعن نادى روتاري قصر النيل إنجي شلبي رئيس النادي، بحضور الدكتورة رانيا علوان عضو مجلس أمناء صناع الخير.

وفى كلمته خلال احتفالية توقيع البروتوكول، رحب هاني عبدالفتاح بالتعاون مع نادى روتاري قصر النيل، موضحًا أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن خطط عمل صناع الخير في التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات سعياً لخلق حياة كريمة للأسر الأشد احتياجًا في القرى الأكثر فقرًا.

وأكد أن صناع الخير وروتاري قصر النيل، ووفقًا لبروتوكول التعاون سيبدأن جهودهما المشتركة في إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرى الأشد احتياجًا من محافظة الفيوم.

وأكدت رئيس نادى روتاري قصر النيل، خلال كلمتها، حرص النادي على القيام بدوره المجتمعي الرائد من خلال تنفيذ عدد كبير من الأنشطة الإنسانية غير التقليدية التي تهدف إلى دعم الشرائح الأكثر احتياجًا، مضيفة أن التعاون مع صناع الخير في إعادة إعمار المنازل المتهالكة سيشمل ترميم الجدران وعمل أسقف ومحارة وسيراميك أرضيات وحمام ومطبخ وسباكة كاملة وباب وشباك ودهانات للجدران فضلاً عن توصيل مياه الشرب النقية للمنازل وعمل وصلات الكهرباء.

وأعادت صناع الخير حتى الآن، إعمار عشرات المنازل بعدد كبير من القرى المصرية الأشد احتياجًا في المحافظات المختلفة بالشراكة مع مؤسسات اقتصادية رائدة، فضلًا عن إعادة إعمار المنازل المتهالكة بالقرى مصرية ضمن مبادرة «حياة كريمة».