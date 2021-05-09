جامعة كفر الشيخ تستعد لامتحانات نهاية العام بخطة مواجهة كورونا

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الأحد، حيث قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ومنسوبي الجامعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.

وناقش المجلس متابعة استكمال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم الهجين، مع تخفيف حضور الطلاب للجامعة، وأن يكون حضور الطلاب مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس.

وأكد رئيس الجامعة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكليات ومعاهد الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ناقش مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ بدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020 /2021، ودراسة خطط الكليات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني على أن تبدأ في يونيو وتنتهي في أول يوليو المقبل وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعة في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة.

كما وجه دسوقي ، بإعداد قاعدة بيانات لكل كلية بعدد المشاريع البحثية الممولة من جهات أجنبية أو محليه والعائد منها مع تحفيز السادة أعضاء هيئة التدريس والباحثين للحصول على مشاريع ، مكلفا بتحديد أجندة المؤتمرات الدولية والإقليمية المقترحة والمزمع عقدها خلال العامين القادمين لعقدها بالعاصمة الإدارية الجديدة مع تحديد اسم المؤتمر و الهدف ومدته وعدد المشاركين المتوقع والمحاضرين والعائد.

كما وجه رئيس الجامعة أيضاً بتحديد مواعيد تقدم الكليات للاعتماد «مؤسسي – برامجي»، واهتمام الكليات بموقع الكلية باللغة الإنجليزية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وعلى صبري أمين عام الجامعة.

في سياق آخر، أكد رئيس جامعة كفرالشيخ اهتمام الجامعة بكافة أنشطة وخطط وبرامج فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفرالشيخ بما يسهم في أداء رسالته على النحو الأمثل.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، وفد فرع قومي المرأة بالمحافظة برئاسة الدكتور أماني شاكر رئيس فرع قومي المرأة بالمحافظة وعميد كلية التربية النوعية بجامعة كفرالشيخ بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وناقش اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون بين جامعة كفرالشيخ والمجلس القومي للمرأة، ووضع البرامج التخصصية التي تخدم قطاع المرأة والمجتمع وآليات تنفيذ هذه البرامج، وكذلك دراسة المشروعات المستقبلية الخاصة بالمرأة وبحث أفضل السُبل لتحقيقها بما يُحقق للجامعة دورها في خدمة المُجتمع.