نجوم يسخرون من الصاروخ الصيني بـ«كوميكس»: «يا ابني انزل بقى وخلصنا عاوزين ننام»

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع متابعيهم على السوشيال ميديا بـ«الكوميكسات» الساخرة من الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة والذي كان محط اهتمام العالم أجمع ومحل سخرية من قِبل المصريين.

محمد هنيدي فيلم سور الصين العظيم

«الصين حلوة» من أشهر الإفيهات الضاحكة في فيلم «سور الصين العظيم» والتي جاءت على لسان «عم أشقية مصر» جابر الشرقاوي والذي جسد دوره الفنان سامي سرحان لحفيده محيي الشرقاوي أو محمد هنيدي لحثه على السفر للصين والعيش هناك.

الفنان محمد هنيدي استعان بإفيه «الصين حلوة» للتفاعل مع الجمهور إزاء الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة حيث كتب عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: «ربنا يسامحك يا جدي.. ربنا يسامحك».

وردّ الفنان فادي خفاجة على «كوميك» هنيدي بـ«كوميك» آخر بقوله: «الحمدلله إنك خرجت بالسلامة وعديت على خير».

أحمد حلمي فيلم على جثتي

الفنان أحمد حلمي استعان بمشهد يجمعه والفنان الراحل حسن حسني من فيلم «على جثتي» وهما ينظرا للسماء في انتظار سقوط الصاروخ الصيني، معلقًا عليه عبر «فيس بوك» بقوله: «يا ابني انزل بقى وخلصنا عايزين ننام».

سيد رجب مسلسل لعبة نيوتن

الفنان سيد رجب والذي يؤدي شخصية بدر بمسلسل لعبة نيوتن وتسبب في صنع عسل بالأفيون داخل مزرعته في إحداث تفاعل كبير مع متابعيه حول الصاروخ الصيني، وعلق عبر حسابه بـ«فيس بوك» بقوله: «ربنا يستر وميقعش في مزرعة بدر.. ده صاروخ صيني مش أورجانيك».

وكتبت الفنانة راندا البحيري عبر حسابها بـ«فيس بوك» قائلة لمتابعيها: «إصحوا يا جدعان الصاروخ بيقع، اللي عنده معلومة وقع فين يقول».