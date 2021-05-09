3 معمرين يغادرون عزل كفر الدوار بالبحيرة: هزموا كورونا

لم يترك فيروس كورونا مدينة أو قرية أو حتى شارعًا إلا ونال من أحد سكانه، وظل يتوحش خلال الفترة الأخيرة حتى تسبب في زيادة أعداد المصابين، في الوقت الذي رفعت فيه وزارة الصحة درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الجائحة، فجهزت المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال المصابين، ومنها مستشفى عزل كفر الدوار التي تستقبل عشرات المصابين، وتعافى بداخلها كثيرون، فيما لم ينج البعض.

وكان مستشفى عزل كفر الدوار، استقبل من بين المصابين 3 معمرين تخطوا التسعين عامًا، وبحسب التقارير الطبية كانت حالتهم حرجة، واستدعت إيداع أحدهم بالعناية المركزة، ورغم الحالة الصحية التي مروا بها، إلا أنهم لم يستسلموا للمرض، وظلوا يقامون حتى تماثلوا للشفاء.

وأعلن مستشفى عزل كفر الدوار بالبحيرة، تعافي 3 حالات من فيروس كورونا، وهم كل من «أ. أ. ع»، 92 عامًا، و«ع. د»، 91 عامًا، و«ص. م. ش»، 90 عامًا.

وقال الدكتور عمرو دويدار، مشرف عام المستشفى عبر الصفحة الرسمية، إنه رغم كل ما يقال عن أن فيروس كورونا الجديد يؤثر أكثر في كبار السن، وأن معظم الوفيات الناجمة عنه هي للمتقدمين في العمر، فقد أثبتت الوقائع أن هذه الأقوال ليست صحيحة بالمطلق.

فيما قال الدكتور عماد المسلماني، أخصائي العناية للعامة، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي لأكثر من 15 يوما، مضيفا انهم كانوا يعانون من ارتفاع في درجه الحرارة وضيق في التنفس ونقص في الأكسجين وألم في الجسم، وتلقوا بروتوكول وزارة الصحة الخاص بمصابي فيروس كورونا، وتحسنت حالتهم الصحية واستقرت عقب ذلك.