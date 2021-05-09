عاجل.. منح الموظف متعاطي المخدرات مهلة 6 أشهر للاستشفاء
النواب يوافق على مجموع مواد قانون شغل الوظائف
كتب:
ولاء نعمه الله
02:12 م | الأحد 09 مايو 2021
مجلس النواب
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة.
وأعلن حنفي جبالي، رئيس المجلس، تأجيل أخذ الرأي على مشروع القانون فى جلسة قادمة.
6 أشهر مهلة لإقلاع الموظف عن الإدمان بالتنسيق مع الحكومة
ووافق المجلس على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة بعد 6 أشهر.
وأكّدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام مجلس النواب، أنَّ الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق اوضاع المواطنين، على أن يتمّ التنسيق شريطة البدء في العلاج.