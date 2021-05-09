عاجل.. منح الموظف متعاطي المخدرات مهلة 6 أشهر للاستشفاء

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة.

وأعلن حنفي جبالي، رئيس المجلس، تأجيل أخذ الرأي على مشروع القانون فى جلسة قادمة.

6 أشهر مهلة لإقلاع الموظف عن الإدمان بالتنسيق مع الحكومة

ووافق المجلس على تطبيق قانون شروط شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة بعد 6 أشهر.

وأكّدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمام مجلس النواب، أنَّ الهدف من منح مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، إعطاء فرصة للعلاج أمام الموظف المدمن للاستشفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات والأجهزة الأخرى لتوفيق اوضاع المواطنين، على أن يتمّ التنسيق شريطة البدء في العلاج.