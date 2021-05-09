البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني مر بالأجواء المصرية 11 مرة (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد شكل لجنة أزمة تتابع أزمة الصاروخ الصيني حتى تم حلها فجر اليوم بعد أن سقط هذا الصاروخ في الساعة 4:24 دقيقة بالتوقيت المحلي للقاهرة، في المحيط الجغرافي لجزر المالديف بالمحيط الهندي، بعيد تمامًا عن بحر العرب، مؤكدًا أن الصاروخ الصيني مر بالأجواء المصرية 11 مرة، أطولهم كان 3 دقائق ونصف، وأقلهم كان دقيقتان و20 ثانية.

وأكد القاضي، أن حادث الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة ليست الأولى ببرامج الفضاء ولن تكون الأخيرة، وهذا الحادث يحدث حينما ينطلق الصاروخ وينفصل عن حمولته ويتم فقد السيطرة عليه أثناء مسار عودته.

وأشار إلى أن هذا الصاروخ نال اهتمامًا كبيرًا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي ودورها المجتمعي، فضلصا عن أصابع الاتهام التي تتوجه للصين بتسببها بنشر فيروس كورونا وأصبح أي شيء يلصق بالصين يثير اهتمام الشعوب، وزيادة وثقافة الشعوب، ولكن هناك معلومات تم تداولها لم يكن لها أساس من الصحة.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال حديثه مع عوض الغنام، مراسل فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصاروخ كان متوقع له أن يسقط اليوم الساعة 10 بتوقيت القاهرة، وكان هناك تباين في توقيت سقوطه بسبب السرعة القصوى التي كان يسير عليها الصاروخ مقدراها 28 ألف كيلو متر بالساعة ويدور دورة كاملة حول الأرض في ساعة ونصف، وهي سرعة رهيبة جدا جعلت القمر الصناعي مستمر بالمدار الخاص به لفترة كبيرة ويتراوح بين 160 لـ360 كيلو مترًا فوق سطح الأرض.