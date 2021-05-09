وكيل تعليم القليوبية يكرم حفظة القرآن وفائزي التحدث بالفصحى

كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية حفظة القرآن الكريم من طلاب المدارس المختلفة، في جميع المراحل التعليمية والفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى، بحضور سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن مسابقة القرآن الكريم تمت بين طلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية، بالتعاون بين توجيه اللغة العربية والعلاقات العامة في جميع الإدارات التعليمية.

وهنأ الفائزين بالمسابقة التي تمت هذا العام في جميع مدارس الإدارات التعليمية، وفاز بالمسابقة 27 طالبا من جميع المراحل التعليمية.

كما هنأ أولياء الأمور وقدم لهم الشكر على مساعدتهم لأبنائهم وتوفير الأجواء المناسبة لهم، وطالب الطلاب بالمحافظة على ما حفظوه من القرآن الكريم والمداومة على قراءته وحفظه.

وقدم شهادات تقدير ومبالغ مادية بسيطة للطلاب الفائزين في مسابقة حفظة القرآن الكريم ومسابقة التحدث بالفصحى، وتم التكريم في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حفاظا على صحة أبنائنا من الطلبة.

كما هنأ الطلاب الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى على مستوى المحافظة، وأشاد بتألق الطلاب وتميزهم، مؤكدا أنهم نواة لمستقبل باهر محافظا على لغتنا الجميلة، موجها التحية إلى كل أب وأم ومعلم ساهم في دعم هؤلاء الطلاب.

في وقت سابق؛ هنأ الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جميع المعلمين المستحقين للترقية 2020، وصرح بإنهاء إجراءات اعتماد ترقي المعلمين المستحقين للترقية، مشيرا إلى على علاوة ترقية بقيمة 5% من الأجر الوظيفي.

ومن الجدير بالذكر بأنه يحتفظ المعلمين بأقدميتهم المتبقية بعد الترقية، اعتبارا من يوليو 2020 على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

وأكد الدكتور ياسر محمود سرعة إنهاء إجراءات اعتماد ترقي المعلمين المستحقين للترقية 2020.