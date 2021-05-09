ليست «بيتكوين» فقط.. عملات رقمية أخرى حققت مكاسب بالملايين لأصحابها

في الوقت الذي تكافح فيه البيتكوين لاختراق مستويات سعرية جديدة أو الحفاظ على المستويات الحالية، بينما انطلقت عملات إيثريوم وبينانس كوين ودوج كوين والريبل بلا توقف مسجلة مستويات قياسية ومكاسب قوي.

تواصل العملات الرقمية سيطرتها على المشهد المالي العالمي، حيث نجحت هذه النوعية من العملات في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين على مستوى العالم خلال السنوات الماضية وتوجيه أموالهم للاستثمار بها، ما ساهم في تحقيقها مكاسب كبيرة على مدار الشهور الماضية.

ويضم سوق العملات الرقمية أكثر من 4 آلاف عملة مختلفة يتم التداول عليها يومياً، بينهم 10 عملات فقط يسيطرون على السوق ككل ويستحوذون على القيمة السوقة الأكبر.

«البيتكوين» ملكة السوق

رغم وجود عدد كبير من العملات داخل سوق العملات المشفرة، إلا أن عملة البيتكوين تظل الأشهر على مستوى العالم، حيث تعرف بالعملة الرقمية الأولى عالمياً.

وحققت البيتكوين قفزات سعرية على مدار الأشهر الماضية حتى أصبح الحديث عن الاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية شائعا على مستوى العالم وبين جميع الفئات سواء من كان له علاقة بأسواق المال والاستثمار في العملات أو الأفراد العاديين الذي يبحثون عن فرصة استثمارية يستطيعون من خلالها تحقيق عائد مادي كبير في وقت قصير.

وبالنسبة لأداء عملة البيتكوين منذ بداية العام الجاري نجد أنها حققت ارتفاعات قوية تجاوزت نسبتها 98% حيث كانت تتداول في يناير 2021 عند مستوى 29.312 ألف دولار مقارنة مع مستوى اليوم البالغ 58.05 ألف دولار.

ليست هذه فقط المكاسب التي حققتها عملة البيتكوين بل امتدت مكاسبها لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 63.612 ألف دولار وكان ذلك في 16 أبريل الماضي.

وساهمت الأنباء الإيجابية المتوالية والتي لا تنقطع عن البيتكوين العملة الرقمية الأولى في العالم في دفعها لتسجيل مستويات قوية.

ورغم الصعود الصاروخي للمستويات التاريخية في منتصف أبريل الماضي قرب مستويات الـ 65 ألف دولار إلا أنها سرعان ما عادت أسفل مستويات 60 ألف دولار.

وتتداول البيتكوين ما بين مستويات 53 ألف دولار و59 ألف دولار لمدة أكثر من الشهرين، وكانت مستويات الـ 64.8 ألف دولار هي الأعلى، بينما جاءت مستويات الـ 48 ألف دولار كأدنى سعر.

نمو 213.7% بالقيمة السوقية

تبلغ القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة نحو 2.43 تريليون دولار لتحقق مكاسب نسبتها 213.7% منذ بداية العام 2021، حيث كانت القيمة السوقية بداية العام عند مستوى 776.023 مليار دولار.

بيتكوين تستحوذ على 44% من قيمة السوق

تستحوذ عملة البيتكوين القيمة السوقية الأكبر في سوق العملات المشفرة حيث تبلغ قيمتها السوقية 1.086 تريليون دولار، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية عملة إيثريوم عند 448.8 مليار دولار، ثم تأتي عملة بينانس في المرتبة الثالثة بقيمة 102.2 مليار دولار.

الإيثريوم تقفز بأكثر من 427%

حققت عملة الإيثريوم قفزة سعرية قوية في موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال الأشهر الماضية، حيث تتداول في اليوم عند مستوى 3.904 ألف دولار لأداء، بينما كانت تتداول في يناير الماضي عند مستوى 740.76 دولار.

بينانس

عملة بينانس التي بدأت تظهر ضمن الـ10 الكبار من العملات الرقمية، ارتفعت انطلقت بقوة الصاروخ لتحقق مستويات سعرية تجاوزت 671 دولار، في الوقت الذي كانت تتداول فيه عند مستوى 38.62 ألف دولار بداية يناير 2021.

دوجوكوين

من العملات التي ظهرت مؤخراً على الساحة، محققة مكاسب حيث تتداول في الوقت الحالي عند مستوى 0.4397 سنتاً مقارنة مع 0.004 سنتاً في بداية يناير 2021.

كاردانو

حققت عملة كاردانو الرقمية مكاسب قوية منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت 855.6% وتتداول في الوقت الحالي عند مستوى 1.73 دولار بعد أن كانت عند مستوى 0.18 سنتاً في بداية يناير 2021.

ريبل

تمكنت الريبل على مدار الأسابيع الماضية أن تحقق ارتفاعات تضعها على خريطة المنافسين، بعد أن ارتفعت إلى مستويات الدولار لتسجل اليوم 1.48 دولار مقارنة مع مستوى 0.22 سنتاً.