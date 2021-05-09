عاجل.. المشدد 10 سنوات للمتهمين في قضية سيدة السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، معاقبة المتهمين الثلاثة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية سيدة السلام»، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين هشام الشريف، هاني ربيع، ومحمد منير.

كانت النيابة العامة، قد قررت في وقت سابق، إحالة 3 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعدما وجهت لهم النيابة تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر، وكان غرضهم من ذلك ترويعهما وتهديدهما وإلحاق الأذى بهما، مستخدمين في ذلك أسلحة بيضاء وعصي وحبال للتوثيق، الأمر الذي ألقى الرعب في نفسيهما ما أدى إلى إلقاء السيدة بنفسها من شرفة الشقة التي تقع في الطابق السادس من العقار.