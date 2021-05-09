علي جمعة: سيدي عبدالرحيم القنائي كان عالمًا ومعلمًا وحاكمًا لقنا

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ سيدي عبدالرحيم القنائي كان عالمًا ومعلمًا وحاكمًا لقنا وله كرمات عديدة، وكل هذا يصل لقلوب الناس سريعًا ولا يحتاج لنسب كرامات له لم تحدث كما يدعي البعض، هو ليس في حاجة لذلك، مؤكدًا على أن سيدي عبد الرحيم القنائي كان مؤلفًا وفسر القرآن الكريم، وألف كتاب في الزواج.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال لقاء ببرنامج «مصر أرض الصالحين»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، في شهر رمضان الكريم، أنَّ سيدي عبدالرحيم القنائي توفي في عام 592 قبل بداية القرن السابع، ودفن في مكانه الآن في قنا وبني عليه مسجدًا، ودفن بجواره الشيخ عبدالله القرشي.

وقدم الشيخ علي جمعة دعاء حسن الخاتمة لمشاهدي البرنامج، حيث يتشوق الإنسان دائما لحسن خاتمته، ومن يرغب بذلك يدعو ويقول «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد وأعوذ بك من شر ما عاذك به عبدك ونبيك محمد، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأسألك حسن العاقبة في الأمور كلها، وأسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم آمين».