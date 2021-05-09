عاجل.. وفاة خال ضياء رشوان نقيب الصحفيين

توفى المهندس مجدي فريد محمد، خال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين.

ضياء رشوان نقيبا للصحفيين

وكان ضياء رشوان قد فاز في انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة بمقعد النقيب للدورة الثانية على التوالي بعد حصد أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، متفوقا على أقرب منافسيه الكاتب الصحفي رفعت رشاد.

وقدم «رشوان» برنامجا انتخابيا نال به ثقة الجمعية العمومية للصحفيين، ما انعكس على اعادة انتخابه نقيبا للمرة الثانية على التوالي.

5 منح سنويا بجامعة مصر لأبناء الصحفيين

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه سيقترح على مجلس نقابة الصحفيين، توفير قروض حسنة لشباب الصحفيين، تحت مسمى «الزواج»، وذلك بعيدا عن القروض الحسنة المتعارف عليها، متابعًا «وذلك لمساعدة الشباب على الزواج»، موضحا أنه سيجري مد فترة السداد للقروض الحسنة لـ25 شهرا بدل 20 شهرا، وذلك تيسيرا على الزملاء.

منح دراسية

وقال «رشوان»، خلال لقائه بمحرري النقابة، اليوم، إنه جرى الاتفاق مع خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على منح أبناء الصحفيين، 5 منح دراسية مجانية سنويًا؛ موضحا أن حصول أبناء الصحفيين على هذه المنح، سيكون خاضعا لقواعد قبول واضحة وشفافة وعادلة، وعدم تدخل أي وساطة بهذه الشروط، لافة إلى أنه جار السعي للحصول على منح وتخفيضات آخرى، متوجهًا بالشكر، للإعلامي عمرو الليثي، ولخالد الطوخي.

وكشف نقيب الصحفيين، أن النقابة تتكبد شهريًا من 90 لـ250 ألف جنيه فواتير شهرية للكهرباء، لذا كان لا بد من التفكير في عمل محطة طاقة شمسية، فوق مبنى النقابة، مشيرا إلى أن وزيرة البيئة وافقت على تمويل محطة الطاقة الشمسية بالكامل، دون أن تتحمل النقابة أية مبالغ، باعتبار أنها ستُساهم في الحفاظ على البيئة.