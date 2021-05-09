«دينية» النواب توصي بزيادة موازنة الأوقاف لتجديد المساجد ودفع الكهرباء

طالبت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، زيادة مخصصات واعتمادات موازنة ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها، لمجابهة زيادة طلبات فرش وإحلال وتجديد المساجد، وتطوير المساجد الأثرية، وفواتير المرافق من كهرباء ومياه وغيرها.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها.

وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ورئيس الجلسة، إن اللجنة توصي بتحقيق طلبات وزارة الأوقاف في أغلب بنودها من كهرباء ومياه وصيانة وإحلال وتجديد وفرش المساجد، والاهتمام بتطوير المساجد، مشيرا إلى أن ممثلي وزارتي المالية والتخطيط لم ترفض طلبات وزارة الأوقاف، ولكن قالوا إنها تصرف من المخصصات المتوفرة وعندما تحتاج زيادة سيتم مدها.

ووفقا لمشروع الموازنة لديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها، تبلغ إجمالي الاستخدامات للسنة المالية 2021-2022، 14 مليارا و560 مليون و898 ألف جنيه، وتبلغ إجمالي الموارد المقدرة (بدون عجز يمول من الخزانة العامة) مبلغ مليار و655 مليون جنيه، ويخصص للأجور وتعويضات العاملين مبلغ 11 مليار و312 مليون جنيه، ويخصص لبند شراء السلع والخدمات مبلغ مليار و820 مليون.

وطالب ممثل وزارة الأوقاف بزيادة مخصصات واعتمادات موازنة ديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية التابعة لها، لمجابهة زيادة طلبات فرش وإحلال وتجديد المساجد، وتطوير المساجد الأثرية، وفواتير المرافق من كهرباء ومياه وغيرها.