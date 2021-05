سر الانفجار الغامض في البحر المتوسط قرب سوريا (فيديو)

قالت وسائل إعلام سورية إن الانفجار الغامض الذي وقع في البحر المتوسط، قبالة سواحل سوريا، كان عبارة عن حريق صغير اندلع في أحد محركات ناقلة نفط قبالة ساحل بانياس السوري.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اندلاع حريقا في البحر، مشيرين إلى احتمالية تعرض سفينة إيرانية لعمل تخريبي اسرائيلي، في إطار الصراع مع طهران.

A small fire has occurred today in one of the engines of a tanker off the coast of #Syria's Mediterranean port of #Banias, state media said. Video circulating on social media is below. This comes after a separate fire erupted in a distillation unit at Homs Oil Refinery. pic.twitter.com/2t4vwXUKo6