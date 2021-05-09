10 غواصين يبحثون عن ضحايا انقلاب سيارة في إحدى الترع بقنا

يبحث 5 غطاسين تابعين لقوات الإنقاذ النهري بقنا، و5 صيادين، في ترعة الفؤادية في مركز أبوتشت، عن ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بالترعة، بحسب شهود عيان في موقع الحادث.

وكان طريق «نجع حمادي- أبوتشت» الزراعي، شهد عصر اليوم، انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الفؤادية بالقرب من تخصيصة الحسينات بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

وانتقل مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وقوات الإنقاذ النهري، والحماية المدنية، وقوات الأمن لمكان الحادث، للبحث عن السيارة ومن بها من ركاب.

وتم العثور على السيارة داخل المياه، ولكن لا يوجد بها أحد من الركاب، ولا تزال قوات الإنقاذ النهري تحاول البحث عن ركاب السيارة، لانتشالهم من المياه.

وأفاد مصدر بأن السيارة التي تحمل رقم «ص أ ي 5425» ملك «أيمن.ع.ق»، محام من مركز أبوتشت، كما أنه تم العثور أعلى ضفة الترعة على شهادة ميلاد وشهادة تخرج من الجامعة تحمل اسم «محمد عبدالمحسن أحمد أبوالوفا أحمد»، يبدو أنه أحد ركاب السيارة الغارقة.

وفي السياق ذاته، تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الأحد، برئاسة العقيد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، والنقيب أسامة حمدي، من انتشال جثة شاب، بعد غرقه أمس بنهر النيل في قرية الكراتية لمركز قوص في محافظة قنا.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة قوص، يفيد بغرق محمد صلاح، 19 عاما، مقيم بقرية الكراتية، تعرض للغرق بنهر النيل وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وتم العثور على جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.